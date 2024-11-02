Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* 1900 şantiyede 160 bin emekçi kardeşimizle canla başla çalışıyoruz.

* 11 ilde 130 bin 565 konut ve iş yerini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 2024 sonuna kadar 201 bin 688 bağımsız bölümü daha teslim edeceğiz.

* Terör devleti İsrail Gazze'de masum sivilleri öldürüyor. Bölge pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Biz, terör örgütlerine pabuç bırakacak değiliz.

* Terör örgütü PKK, sahiplerinden aldığı talimatla ülkemize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor, milletimizin canına kast ediyor.