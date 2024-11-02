İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem konutlarının teslimi sürüyor... Bakan Kurum: Canla başla çalışıyoruz
Güncel

Deprem konutlarının teslimi sürüyor... Bakan Kurum: Canla başla çalışıyoruz

Malatya'da 'Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni'nde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '1900 şantiyede 160 bin emekçi kardeşimizle canla başla çalışıyoruz.' dedi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Deprem konutlarının teslimi sürüyor... Bakan Kurum: Canla başla çalışıyoruz
ABONE OL

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* 1900 şantiyede 160 bin emekçi kardeşimizle canla başla çalışıyoruz.

* 11 ilde 130 bin 565 konut ve iş yerini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 2024 sonuna kadar 201 bin 688 bağımsız bölümü daha teslim edeceğiz.

* Terör devleti İsrail Gazze'de masum sivilleri öldürüyor. Bölge pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Biz, terör örgütlerine pabuç bırakacak değiliz.

* Terör örgütü PKK, sahiplerinden aldığı talimatla ülkemize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor, milletimizin canına kast ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.