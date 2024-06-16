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Deprem mezarlığında gözyaşları içinde hüzünlü bayram

Hatay'da afetzede vatandaşlar, sabahın ilk saatleriyle birlikte asrın felaketinde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu deprem mezarlığına akın ettiler.

IHA16 Haziran 2024 Pazar 12:41 - Güncelleme:
Deprem mezarlığında gözyaşları içinde hüzünlü bayram
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret için deprem mezarlığına geldiler.

Mezarları sulayarak göz yaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

Afetzede vatandaşlar, bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.

"BİZE BAYRAM GELMEDİ, BENİM BİR OĞLUM VARDI ONU VE TORUNLARIMI KAYBETTİM"

Asrın felaketinde vefat eden evladının ve torunlarının mezarını ziyarete gelen Kader Ayvas, "Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Ben kayboldum, onlar ölmedi biz öldük. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz. Zor bir bayram, burada durmak bile istemiyorum. 5 çocuğumu kaybettim" dedi.

Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini ifade eden Özkan Seyyar, "Bize bayram yok, adı bayram. Bizim bayramımız depremden sonra bitti. Burada 3 yeğenim ve babamın mezarı var. Yakın dereceden 6 vefatımız var depremde" ifadelerini kullandı.

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