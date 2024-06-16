Deprem mezarlığında gözyaşları içinde hüzünlü bayram

Afetzede vatandaşlar, bayram boyunca mezarlıklara ulaşımlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçlarıyla sağlayabilecekler.
Asrın felaketinde vefat eden evladının ve torunlarının mezarını ziyarete gelen Kader Ayvas, "Bize bayram gelmedi, benim bir oğlum vardı onu ve torunlarımı kaybettim. Ben kayboldum, onlar ölmedi biz öldük. Tarifi yok, sözün bittiği yerdeyiz. Zor bir bayram, burada durmak bile istemiyorum. 5 çocuğumu kaybettim" dedi.
Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini ifade eden Özkan Seyyar, "Bize bayram yok, adı bayram. Bizim bayramımız depremden sonra bitti. Burada 3 yeğenim ve babamın mezarı var. Yakın dereceden 6 vefatımız var depremde" ifadelerini kullandı.