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Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberi... Muğla-Seydikemer açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, 'Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?' sorularına yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25 Ocak 2023 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi son depremler
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Deprem son dakika haberi: Seydikemer (Muğla) açıklarında Deprem meydana geldi. Sarsıntı, Antalya ve çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar, "Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Nerede deprem oldu?" sorgulaması yapmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri listeliyor. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler

DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD verilerine göre saat 15.37'de Seydikemer (Muğla) açıklarında 5.4 meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak belirtti. İşte Kandilli Rasathanesi 2023 son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) - Boylam(E) - Derinlik(km) - MD - ML - Mw - Yer

2023.01.25 15:47:08 35.6645 28.5875 8.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2023.01.25 15:43:28 35.8210 28.4372 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2023.01.25 15:37:07 35.8503 28.4935 30.3 -.- 5.7 -.- AKDENIZ

2023.01.25 14:13:00 36.7290 38.3450 3.3 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

2023.01.25 13:38:35 36.8727 39.1255 3.3 -.- 1.6 -.- YAYGILI-HARRAN (SANLIURFA)

2023.01.25 12:48:29 39.3650 26.2462 12.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

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