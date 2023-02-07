Deprem nedeniyle bayraklarını yarıya indirdiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Türk bayrakları yarıya indirildi.

MECLİS'TE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ



Türk Bayrağı Kanunu uyarınca TBMM binasının önündeki Türk bayrağı milli egemenliği temsil ettiği için hiçbir zaman, Anıtkabir'deki bayrak da 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor. Ancak milli yas nedeniyle Meclis kapıları ve ek binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI MİSYONLAR, DEPREM NEDENİYLE BAYRAKLARINI YARIYA İNDİRDİ



Türkiye'de ilan edilen yas nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatının İstanbul'da bulunan genel merkezinde bayraklar yarıya indirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki bayrak yarıya indirilerek sosyal medya hesabından, "Türkiye ile dayanışma içinde, ülkede tutulan ulusal yasa katılırken, bu trajik depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlara saygımızı göstermek için bayrağımızı yarıya indirdik. Başın sağ olsun Türkiye, geçmiş olsun Türkiye." mesajı paylaşıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından da bayrağın yarıya indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşılırken, "Acınızı ve yasınızı paylaşıyoruz... Saygılarımızla." mesajına yer verildi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin hesabından ise "yastayız" mesajıyla bayrağın yarıya indirildiğini gösteren fotoğraf paylaşıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülü mesajda, "Türkiye ile dayanışma içinde bugün bayraklarımızı yarıya indirdik. Başın sağ olsun Türkiye, geçmiş olsun Türkiye." ifadesine yer verildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından ise yarıya indirilmiş bayrak fotoğrafıyla "Türkiye halkına en içten duygularımızla başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL'DEN DEPREM MAĞDURLARI İÇİN SAYGI DURUŞU ÇAĞRISI



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Ofisinin önceden planlanan "Dezenformasyonun Ötesinde: Yabancı Bilgi Manipülasyonu Tehdidine AB Tepkileri" başlıklı konferansına katıldı.

Kürsüye çıktığında "Sözlerime toplantımızla hiç alakası olmayan bir konuyla başlamak istiyorum." diyen Borrell, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce binanın çöktüğünü söyledi.

"On yıldan fazla süredir görmediğimiz bir doğal afet. Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın hayatını aldı. Kurbanları ve hayatta kalanları bulmak için gece gündüz çalışan cesur kurtarma görevlilerini hatırlamalıyız." ifadelerini kullanan Borrell, katılımcıları deprem mağdurları için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Deprem sonrasında Türkiye, katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasını aktive etmişti. Çok sayıda AB ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri dahil çeşitli yardımlar göndereceklerini açıklamıştı. Avrupa'dan ilk etapta 850'nin üzerinde arama kurtarma uzmanı deprem bölgesine doğru harekete geçerken bunlara çok sayıda ekipman ve arama köpekleri de eşlik ediyor.