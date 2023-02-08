Deprem olan iller hangileri? OHAL hangi illeri kapsıyor 2023? İşte Deprem olan 10 il

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem olan 10 il için 3 ay boyunca OHAL ilan edildi. Peki Deprem olan iller hangileri? Olaüğanüstü hal (OHAL) hangi illeri kapsıyor 2023? İşte Deprem olan 10 il...

OHAL HANGİ İLLERİ KAPSIYOR 2023?



Deprem nedeniyle büyük yıkımların meydana geldiği 10 ilde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay) 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi.

Can kaybı ve yıkılan bina sayılarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesindeki birçok ilde enkaz çalışmaları sürüyor.

DEPREM OLAN İLLER HANGİLERİ?



Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ihbar gelen bina sayısı 11.302, kesinleştiği belirlenen yıkılmış bina sayısı ise 5.775 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıkladı.

DEPREM OLAN 10 İL



Kahramanmaraş

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kilis

Şanlıurfa

Adıyaman

Hatay

Osmaniye

Adana