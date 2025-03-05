Deprem riskinin azaltılması için kentsel dönüşüm projeleri önem taşıyor

Doç. Dr. Özmen, AA muhabirine, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de 550 aktif fay hattı bulunduğunu ve komşu ülkelerle birlikte bu sayının 1000'e yaklaştığını belirtti.

Dünyanın en aktif faylarından Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın, Türkiye sınırları içinden geçtiğini anımsatan Özmen, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir anda gerilim boşalması ve tekrar gerilim birikmesi olduğunu söyledi.

Bu bölgelere yakın yerlerde gerilim aktarması nedeniyle fayların harekete geçtiğini aktaran Özmen, "Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde, Anadolu plakasının batıya doğru kaymaya zorlanması nedeniyle gerilimler birikiyor ve vakti geldiğinde de bu faylar kırılacak. Geçtiğimiz yıl hiç deprem olmayan Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve buranın da deprem açısından tehlikeli olduğunu görmüş olduk. Ankara'da da 'deprem olmaz' diye düşünülse de geçen günlerde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bütün bu örneklerden, Türkiye'nin tamamının deprem açısından tehlikeli olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz." uyarısında bulundu.

- KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Özmen, depremin ne zaman ve nerede olacağını öngörmek yerine, risklerin azaltılmasına odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm projelerinin önemine değinen Özmen, "Mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi ve halkın deprem farkındalığının artırılması için eğitimler verilmesi gerekiyor." dedi.

Doç. Dr. Bülent Özmen ayrıca, Türkiye tarihinde yürürlüğe giren bütün deprem haritaları ve deprem yönetmeliklerini bir araya getirerek "Türkiye'nin Deprem Gerçeği" adlı kitapta topladıklarını sözlerine ekledi.