AA 25.01.2020 01:36 - Güncelleme: 25.01.2020 01:36

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da çalışma yürütmesi amacıyla Adana'dan da ekip gönderildiğini belirten Demirtaş, "Deprem bölgesine ilimizden AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerini gönderdik. Ekiplerimiz bölgede ilgili çalışmaları yürütecek." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bölgeye gönderdikleri ekiplerin, ikram aracı ile mobil mutfağı vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca bir tır yatak ve bir tır battaniyenin de Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Adana'dan AFAD ekibinin, 45 kişilik personel ve 7 kurtarma aracıyla Malatya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

MERSİN VE OSMANİYE'DEN DE EKİPLER YOLA ÇIKTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yaraların sarılması amacıyla ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemizden arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama kurtarma köpeğinin yanı sıra müdür ve amirin de bulunduğu 11 personelin acil olarak Elazığ'a gitmeleri talimatını verdim. Aynı zamanda yardım kolilerimiz de hazırlandı, bölgeye gönderilecek. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerimiz de yönlendirildi."

Osmaniye'den de iki ambulans ile UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi.

TOKAT AFAD EKİPLERİ, ELAZIĞ'DAKİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

AFAD bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da yürütülen çalışmalara destek vermek için bu kente gitti.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesine meydana depremin ardından çalışmalara destek vermek amacıyla iki araç ve 8 arama kurtarma teknisyeniyle yola çıktı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Tokat Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli deprem Tokat ve çevresinde de hissedilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremin merkezinde ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ'DE GÖREV YAPAN İZMİR VE DENİZLİ EKİPLERİ DEPREM NEDENİYLE ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tunceli'de bulunan 11 kişilik arama kurtarma ekibimiz yola çıktı. Yüreklerimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de bulunan arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Ekibimiz bölgede arama, kurtarma ve enkaz altı tarama faaliyetleri gerçekleştirecek." dedi.

Söz konusu ekiplerin, Tunceli'de 20 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

TÜRK TELEKOM ARAMA VE KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE

Türk Telekom, Arama ve Kurtarma Ekibinin (TTAKE), AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom'un, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrası iletişimin kesintisiz devam etmesi için Genel Müdürlükte ve bölgede kriz masaları kurarak çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Türk Telekom'un, 2010 yılında oluşturulan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibini (TTAKE) de bölgeye sevk ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TTAKE, meydana gelebilecek doğal afet ve kazalarda arama kurtarma gerektiren her türlü durumda olayın gerçekleştiği noktaya, gerektiğinde kullanılmak üzere alınmış, hazır durumda bekletilen alet-edevatlarla, AFAD ile koordineli bir şekilde olay yerine çok hızlı bir şekilde ulaşarak arama ve kurtarma çalışmalarını yürütüyor. TTAKE merkezi Ankara Türk Telekom Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sadece Telekom çalışanlarından, gönüllülük esasıyla bir araya getirilmiş bir yapılanmadır."