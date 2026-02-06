İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
Güncel

Deprem şehitleri kabirleri başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

6 Şubat 2026 Cuma 13:01
Deprem şehitleri kabirleri başında anıldı
Yeni Mezarlık'taki "Deprem Şehitliği"ne giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerinde dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretçiler, Türk bayrakları ile donatılmış mezarların başında yakınları için gözyaşı döktü.

Yusuf Tuncay, AA muhabirine, depremde 2 çocuğunu kaybettiğini, acılarının devam ettiğini söyledi.

Tuncay, "Ben, eşim ve bir çocuğum enkazdan çıkabildik. İki kızım kurtulamadı. Burada yatıyorlar." dedi

Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Ali Aslan da "Rabbim bir daha memleketimize, hiçbir yere böyle felaketler göstermesin. Kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etmesin. Hepimiz acılıyız. Sadece buraya gelenler değil, gelmeyenler de acılı. Rabbim herkese sabır versin." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları tarafından mezarlığı ziyarete gelenlere ikramlarda bulunuldu.

