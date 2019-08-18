Deprem şehitleri dualarla anıldı

Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Felaketin en çok hasar verdiği Kocaeli, Yalova ve Düzce’de düzenlenen törenlerle deprem şehitleri bir kez daha dualarla anıldı.

BAKAN SOYLU KATILDI

Yalova’da düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören için kurulan çadırlarda Marmara Depremi’ni anlatan simülatörler yer aldı.

2019 HAZIRLIK YILI İLAN EDİLDİ

Deprem şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bırakan Soylu, yaptığı konuşmada, “Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik. Yapmamız gereken çok işimiz var” dedi. Türkiye’nin böyle bir bedel ödememesi gerektiğini dile getiren Soylu, “Biz iki bin yıllık bir devlet sahibiyiz. Devlet tecrübemiz var. Devletin tecrübesi böyle olmamalıydı. Böyle bedel ödememeliydik. Kimseyi suçlamıyorum. Biz büyük bir ve asil bir milletiz” diye konuştu

DÜNYANIN ‘İMDAT ZİLİ’YİZ

Bakan Soylu, “O günkü karmaşıklık bize büyük tecrübeler yaşattı. Yeniden başladık. Sıfır diyemeyeceğim ama neredeyse sıfırdan başladık. Bugün dünyanın birçok yerinde böyle bir afet olduğunda ilk çağrılan, ilk imdat zili çekilen ve ‘Gelir misiniz?’ denilen ülke biziz. Biz eski Türkiye’nin çaresiz, dizleri titreyen acaba birisi parmak sallarsa biz ne yapacağız diyen bir ülkesi hiç değiliz. Van depreminde bunun bir örneğini, bir şehrin ne kadar kısa bir sürede yeniden meydana getirebileceğini Sayın Cumhurbaşkanı’mız gösterdi” ifadelerini kullandı.

ÖRNEK GÖSTERİLECEK NESİL

Soylu, “Deprem veya afetle karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerektiğini o tarihten itibaren tasarladık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu depremden hemen 3 yıl sonra Başbakan olması belki de bu felaketi yaşayanlardan birisi olarak Türkiye için büyük bir fırsattı. Biz eski Türkiye değiliz. Afet konusunda dünyaya örnek gösterecek nesiller yetiştirmek zorundayız. Buna imkanımız var. Yarın gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakabileceğimize inanıyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

SAAT 03.02’DE SİRENLER ÇALDI

Marmara Depremi’nin üssü olan Kocaeli´nin Gölcük ilçesindeki törende de şehitler dualarla anıldı. Kavaklı Sahili bulunan Deprem Anıtı’ndaki törene, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yabancı ülkelerin temsilcileri, depremde yakınlarını kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 03.02’yi gösterdiğinde sirenlerin çalındığı anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Saat tam 3´ü 2 geçe bundan 20 yıl önce meydana gelen asrın felaketinin tam 20´inci yılında buradayız. Ben burada bu akşam buraya katılım gösteren tüm hemşerilerime hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şehir yeniden imar edildi. Tabiri caizse Gölcük yeniden küllerinden doğdu. Bu akşam ebediyete uğurladığımız eşimiz, dostumuz, yakınlarımız tekrar geri gelmemek üzere bu dünyadan gittiler” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Törene katılan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, yıllar önce ürkesinde olan deprem sonrası yardıma koşan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür etti. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir da depremlerin her birinin şehrin hafızasında acı hatıra olarak kaldığını söyledi. Nayir, “Alınması gereken dersler alınmış, yapılması gerekenler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan ders çıkarmışız, Yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir” diye konuştu.

CENAZE KUYRUĞU GÖRDÜK

Sakarya’da da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören öncesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce (AFAD), Çark Caddesi’nde ‘Deprem Farkındalığı Yürüyüşü’ yapıldı. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, her şehrin bir hafızası olduğunu, acı ve tatlı anıların o hafızalarda muhafaza edildiğini söyledi. Yaşanan depremlerin her birinin şehrin hafızasında acı hatıra olarak kaldığını belirten Nayir, “Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan ders almışız, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Bunlardan ders alarak geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de o acıyı hala derinden yaşadıklarını belirterek, “Mevlam bir daha o gecedeki feryatları bizlere göstermesin inşallah. Biz ülke olarak çok kuyruklar gördük; gaz, sigara ve çeşitli kuyruklar gördük ama biz hiç cenaze kuyruğu görmemiştik. Biz 20 yıl evvel cenaze kuyruğu gördük” dedi. Marmara Depremi’nin İstanbul’da en fazla etkili olduğu Avcılar’da hayatını kaybeden 246 kişi de törenle anıldı. Törene katılanlar saat 03.02’de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı’na karanfiller bıraktı.

SAKARYA’DA MEVLİT OKUTULDU

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Sakarya İl Müftülüğü tarafından Adapazarı Yeni Cami’de mevlit okutuldu. Öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. O gece hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyen Erbaş, insanların dünyaya imtihan için gönderildiğini ve bu imtihanı güzel şeyler yaparak kazanılabileceğini söyledi. Daha sonrasında Peygamber efendimizin hadislerinden örneklendirmeler de bulunan Erbaş, afetlerin Allah’ın takdiri olduğunu buna karşı koyulamayacağını ama afetlere karşı tedbir alınabileceğini dile getirdi. Erbaş. “Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor. Bunu bizim yapmamız lazım. Bu da işi ehline vererek, işini sağlam yaparak, iş ahlakına sahip çıkarak olacak şeylerdir” dedi. Mevlidin duası da Erbaş tarafından okundu.