İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4501
  • EURO
    9,0221
  • ALTIN
    442.104
  • BIST100
    1558.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalmışlar!
Güncel

Deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalmışlar!

Batman'da deprem sinyal tespit cihazının kablolarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:55
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde TRT ve AFAD'a ait deprem sinyal tespit cihazının kabloları çalındı.

Hırsızlık olayıyla ilgili kapsamlı çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde şüpheli olduğu değerlendirilen 5 araca ait 185 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Olay yerindeki güvenlik kamerası ile yapılan karşılaştırmanın ardından şüphelilerin kardeş olan H.Ö. ve Y.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.