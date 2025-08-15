Deprem sonrası 30 milyonluk adım: Mahallelere kira ve konteyner desteği

Bakan Ali Yerlikaya, Sındırgı Kaymakamlığında deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Depremde hasar gören Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı mahallelerini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, vatandaşları dinleyerek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini söyledi.



Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız, Türkiye Afet Müdahale Planı, yani TAMP kapsamında hızlı, koordineli ve başarılı bir operasyon yürüttü. Yürütmeye de devam ediyor. 10 Ağustos'taki deprem anından itibaren, müdahale ve arama kurtarma çalışmalarımız süratle başladı ve saat 23.00'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı."

Yerlikaya, deprem gününden itibaren yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Şu ana kadar yapılan hasar tespitleriyle ilgili, 831 bağımsız bölüm, 'yıkık ve ağır hasarlı' olarak tespit edildi. Bunlardan 44'ünün metruk bina olduğunu da paylaşmamız gerekir. Tabii bununla ilgili bugün Genel Müdür de bizimle beraberdi. Şahsında 280 ekipte çalışan bütün değerli mühendislerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal, 7 de merkez mahalle bulunduğu belirtti.

Hasar tespit çalışmalarında 30 mahallede ağır hasarlı ya da yıkık binanın bulunmadığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"45 mahallemizde yıkık ve ağır hasarlı olan mahalle sakinlerine kalıcı konutlarını yapıp teslim edinceye kadar, 'İki tercihte bulunmanız lazım. Ya size konteyner verelim ya da kira yardımında bulunalım' diyoruz. Tamamının kira yardımı talep ettiklerini gördük ve hepsinin kira yardımlarını kendilerinin hesaplarına aktardık. Kırsal mahallelerimizde durum nedir peki? Orada da 503 hasarlı konut olduğunu gördük. 146 hane konteyner talep etti. 146 konteyner ben buraya gelinceye kadar 135'i kuruldu ve hane sakinlerine teslim edildi. Valimiz, AFAD Başkanımız bu çalışmayı yürütüyor. Bu akşam 146'sının da anahtarları geçici barınma hizmeti olarak teslim edilecek."

Yerlikaya, "Kırsaldaki 144 ailemiz de, 'Bize kira destek ödemesini yapın.' dedi. Onların da kira destek ödemelerine dün başladık. Bu akşam itibarıyla arkadaşlarımız bunu tamamlayacak." şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"213 ailemize bir çağrıda bulunmak istiyorum, 'Bir an önce kararınızı verin. Ya şu kira yardımını bir an önce verelim ya da konteyneri bir an önce kuralım.' Biliyorsunuz, 50-60 konteyner de fazladan getirdik, bekliyoruz onlarla ilgili. Bir an önce barınmayla ilgili olan kısmı tamamlamak istiyoruz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremin ilk anında Balıkesir Valiliğinin emrine 20 milyon lira ödenek aktardıklarını vurguladı.

Bu ana kadar depremden etkilenen ailelere 7 milyon 565 bin lira ödeme yapıldığını anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Buraya ilk geldiğimizde yaptığımız toplantıda aldığımız bilgide 5 yatan hastamız vardı. Şu an için 3'ü taburcu oldu. Tedavi süreci devam eden 2 hastamız kaldı. İnşallah onları da sağlıklarına kavuşturup taburcu edeceğiz. Onlara da acil şifalar diliyoruz."

DEPREMİN ETKİLEDİĞİ MANİSA'YA 10 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

Bakan Yerlikaya, Sındırgı'daki depremin civar illerde de hissedildiğini anımsattı.

Manisa'nın depremin etkilediği kentlerden olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

Ali Yerlikaya, bina enkazlarının kaldırılması için çalışmalara süratle başladıklarının altını çizdi.

Depremden iki gün sonra Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde yangın çıktığını hatırlatan Yerlikaya, "Yangın büyüktü. Burada zarar gören hanelere taşınma, barınma yardımı ile konut-eşya zarar tespiti yapıldı. 1 milyon 44 bin lira yangından zarar gören ailelere destek ödemesi yapıldı. Bu yangının ardından talepte bulunan ailelere 9 konteyner kurulumu yapılıp hizmetlerine verildi." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, TAMP kapsamında görevli olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ilk andan itibaren çalıştığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'ya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan ile AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir eşlik etti.