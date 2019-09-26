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Deprem sonrası bitişik 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Bahçelievler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Yeniçeri Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın ortasındaki duvar, depremde hasar gördü.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binalarda incelemede bulundu. Binalar, tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.
 
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bahadır, binalarda kolon ve kiriş çatlağı bulunmadığını, ancak incelemeler tamamlanana kadar binaların tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

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