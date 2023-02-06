Yüksek desibelli dijital düdük sesi, enkaz altında kalan depremzedelerin kurtulması için sosyal medyada paylaşılıyor. Telefon ile çalınabilen bu düdük sesi sayesinde kolay yer bildirimi sağlanarak şarjın hızlı bitmesi önleniyor. Yüksek desibelde olması hem insanların hem de arama kurtarma köpeklerinin duymasını kolaylaştırıyor. İşte deprem sonrası enkaz altında kalanlar için yüksek desibelli dijital düdük sesi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 şiddetindeki deprem sonrası telefon hatların kilitlenmesi dolayısıyla tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi. Bununla birlikte deprem bölgesindeki kişilerin hatlarına ücretsiz konuşma, internet ve sms yüklemesi yapıldığı açıklandı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altında kalan depremzedelerin kurtarılması için akıllı telefonlar büyük rol oynuyor. 7,4 şiddetindeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla sosyal medyada dijital düdük sesi paylaşılıyor.

Yüksek desibelli dijital düdük sesi

DİJİTAL DÜDÜK ÇAL!



Dijital olarak, telefon ile çalınabilen bu düdük sesi, hem telefon aramasından daha kolay yer bildiriyor hem de şarjın hızlı bitmesini önlüyor. Yüksek desibelde olması hem insanların hem de arama kurtarma köpeklerinin duymasını kolaylaştırıyor#deprem pic.twitter.com/hTUyAiGVj0 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 6, 2023

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan yüksek desibelli düdük sesi, enkaz altındaki vatandaşların sesini arama ekiplerine duyurabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Enkaz altında kalan depremzedelerin seslerini duyurabilmesi için yapılan dijital düdük sesi, hayati önem taşıyor. Telefon ile çalınabilen bu düdük sesi, telefon aramasından daha kolay yer bildirimi yaparak şarjın bitme riskini azaltıyor.

Yüksek desibelli düdük sesi sayesinde hem insanların hem de arama kurtarma köpeklerinin duymasını kolaylaştırıyor.