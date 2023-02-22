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Deprem sonrası fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Elazığ'da 17 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Deprem sonrası fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi
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Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.

Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

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