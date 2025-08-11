Balıkesir Sındırgı'da saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan depremin ardından gelen artçılar devam ederken ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Sındırgı'ya bağlı Gölcük ve Kızılgül mahallelerinde bazı evler yıkılırken, Gölcük'te caminin minaresi devrildi.

Artçılar nedeniyle eve giremeyen depremzedeler çareyi parklarda ve meydanlarda geçirmekte buldu.

DEPREME DÜĞÜNDE YAKALANDILAR

Depremin merkez üssü olan ilçede Gölcük Mahallesi, depremden en çok etkilenen bölge oldu.

Binaların hasar aldığı mahallede, depreme düğün sırasında yakalanan vatandaşlar, "Düğün sonrası gelini getiriyorduk. Eve 100 metre kalmamıştı, bir kıyamet koptu. Herkes araçlarından indi, dehşeti yaşadık. Bazı evlerin çöktüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

SINDIRGI'DA 6,1'LİK DEPREM SONRASI SAHRA HASTANESİ KURULDU, VATANDAŞLAR GECEYİ STADYUMDA GEÇİRDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla Sındırgı Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, Balıkesir merkezdeki hastanelere nakledildi. Vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi çadırı kuruldu. Kentteki vatandaşlara bu çadırlarda acil servis hizmeti verilmeye başlandı. Sahra hastanesi çadırlarında ilk müdahalesi yapılan hastalar, aciliyet durumlarına göre civar illerden gelen 112 ambulansları ile başka hastanelere sevk ediliyor.

Öte yandan evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar, geceyi Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda geçirdi. Kimi vatandaşlar stadyum içinde çadır kurarken, kimileri ise evlerinden getirdikleri battaniye, hasır ve yastıklarla kendilerine yatak yaptı.

Depremzede Halil Abak, "Bugün akşam Balıkesir Sındırgı ilçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Tüm Balıkesirli halkımıza Allah acı şifaları versin, geçmiş olsun diyorum. Deprem esnasında evde oturuyorduk. Bir anda yerden vurdu. Ses yaptı, acilen hemen dışarı çıktık ve korku içinde bir an kendimizi kaybettik. Tekrar yavaşça kendimizi toparladık. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Allah acil şifalar versin yaralılarımıza. Bir tane de vefat edenimiz var. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu gece buralıyız. İnşallah yarın evimize döneriz. Bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Tek ümidimiz bu." dedi.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Hasan Umur, "Hiç ummadığımız bir anda her taraf sallanmaya başladı, bardaklar tabaklar her şey yere döküldü. Şoke olduk birden tabii, bir an evvel bitsin bekledik. Ev güvenilir olmadığı için bir de yıkılan binaları gördükten sonra betonların içinde durmak bize göre sağlıklı değil." diye konuştu.

Bir başka depremzede Kemal Umut ise, "Biz oturuyorduk, sallandı bir direkler filan oynadı o şekilde. Bir de duman gibi bir şeyler oldu böyle. O şekilde oldu. Burada yatmaya gelenler var. Buraya geldi evleri iyi olmayanlar. Evlerde kalınmıyor biliyorsunuz depremden dolayı." İfadelerini kullandı.