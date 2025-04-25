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Deprem sonrası hızlı tespit süreci: Bakan Kurum ihbar rakamını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 6539 bina için ihbar aldıklarını açıkladı. Bakan Kurum, bu binalardan 1473'ünün hasarsız, 101'inin ise az hasarlı olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2025 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Deprem sonrası hızlı tespit süreci: Bakan Kurum ihbar rakamını açıkladı
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tv100'de Özel Röportaj'ın konuğu olan Bakan Kurum, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

6 bin 539 bina hasarına ilişkin ihbar alındığını açıklayan Kurum, bu binalardan bin 473'ünün hasarsız, 101'inin ise az hasarlı olarak tespit edildiğini duyurdu.

EN ÇOK İHBAR GELEN İLÇELER

İlçelere göre hasar durumu hakkında da konuşan Bakan Kurum, "En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor" dedi.

Kurum, "Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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