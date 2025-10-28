İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9558
  • EURO
    48,9133
  • ALTIN
    5330.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem sonrası titiz inceleme: Barajlarda risk saptanmadı
Güncel

Deprem sonrası titiz inceleme: Barajlarda risk saptanmadı

Bakan Yumaklı, Sındırgı'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, 'Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.' ifadelerini kullandı.

AA28 Ekim 2025 Salı 17:41 - Güncelleme:
Deprem sonrası titiz inceleme: Barajlarda risk saptanmadı
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saha ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yumaklı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen depremin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 28 baraj ve 38 göletimizde gerekli tüm teknik incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • NSosyal
  • deprem
  • balıkesir
  • sındırgı
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.