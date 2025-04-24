Deprem sonrası Türk Kızılay'dan 350 bin kişilik gıda desteği

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan, 100'den fazla ikram aracıyla hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'daki depremlerin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana sorumluluğu olan gıda hizmetini hızla devreye alan Türk Kızılayın, ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sağladığı ifade edildi.

Türk Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının, dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı bilgisinin verildiği açıklamada, güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara desteğin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşların "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebileceği kaydedildi.