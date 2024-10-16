Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerde de hissedildi. Saha taramalarının başladığı belirtilirken, şu ana kadar yetkililere ulaşan bir sıkıntının bulunmadığı ifade edildi.

"BU TÜR DEPREMLERİ YAŞAMAMIZ MÜMKÜN"

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, deprem sonrası 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Halil Kumsar, "Genel olarak bu bölgenin aktifliği devam ediyor. Bu aktifliğe bağlı olarak bu tür depremleri yaşamamız mümkün. Çünkü Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir alan kırıldı" ifadelerini kullandı.

"BAZI ARTÇILAR DA OLACAKTIR"

Kumsar, "Yüzeye yakın bir deprem olmasından dolayı merkez üssünde olan bölgelerdeki zayıf olan yapılarda bazı hasarlara yol açabilir. Bunu dikkatle izlemek gerekiyor. Bunun arkasından bazı artçılar da olacaktır." dedi.

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi