Büyük depremin habercisi mi? Uzmanlardan İstanbul depremi ile ilgili açıklama
İstanbul yine son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem oldu. Uzmanlar, İstanbullulara önemli uyarılar yaptı. Depremden sonra İstanbullular en çok, 'Bu deprem büyük depremin habercisi mi yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor' sorusunu merak ediyor.
İstanbul'da Silivri açıklarında şiddetinde deprem oldu. Depremin ardından İstanbullular, "Bu depremler beklenen büyük depremin habercisi mi, yoksa fay hatlarının enerjisini mi azaltıyor" sorusunun cevabını merak ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depremler logaritmik olarak değişirler. 4.5'lik depremlerden 30 tane olursa 5'lik depremi engeller. Dolayısıyla olan bir depremin büyük bir depremi engellemesi söz konusu değil. Bu iki önemli depremi dikkatle takip ediyoruz. Geleceğe yönelik net bir şeyler söylemek maalesef mümkün değil. Bunun arkasından bir süre daha deprem aktivitesi görülebilir. Ama bunu ancak bekleyerek görmek mümkün."
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