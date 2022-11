Deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklama! Kırılan fay hattı açıklandı

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

PROF. ERSOY: BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ DEĞİL

5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"

Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi:

"5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi."

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMA OLASILIĞI DÜŞÜK"

"Eskişehir'de dahi hissetim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır" diyen İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı. Daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük. Ama vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor. Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez. Bu fay 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek bir deprem değil. Şu an da bütün Düzce ovası tehlikeli, 5 büyüklüğünde artçılar mutlaka gelecektir. Yerleşim yerlerinden uzak durulması gerekiyor. Ben depremi çok kısa hissetim Eskişehir'de çok şiddetli hissedilmedi" ifadelerini kullandı.

PROF. ŞAHİN: BÜYÜK BİR DEPREM DEĞİL, BİNALARI YIKMAZ

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, Düzce depreminin beklenen İstanbul depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını belirterek, "5.9'luk bir Deprem büyük bir deprem değil. Binaları yıkmaz. Eğer 5.9'da binalarımız yıkılıyorsa asıl sormamız gereken bu. Geçtiğimiz günlerde AFAD bir tatbikat yaptı. Bunlar çok önemli. Bu gibi durumlarda genellikle yaralanmalar, eşya düşmesi, kaçarken, yüksekten atlarken gibi durumlarda oluyor. Düzce Ovası dediğimiz bölge alüvyal topraktan oluşuyor. Biz de bu topraklara binalar yapıyoruz. Yumuşak toprakta oturuyoruz. Bizim bu coğrafya depremlerle yaşamaya alışmamız lazım. Önemli olan tedbirli olmak, sağlam binalar yapmak. Yoksa bu büyüklükte depremlerde bina yıkımı olmaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hissedildi