Deprem sonrası yeni çarşılarına kavuşuyorlar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da şehrin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Depremlerde yapı stoku önemli ölçüde hasar alan Akçadağ'da ise geçtiğimiz yıl inşasına başlanılan ve tamamlanan yeni Akçadağ Çarşısı'nda kuralar çekildi.

"BİRKAÇ AYA TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Kuraları çekilen iş yeri ve konutlarda teslimatların kısa bir süre sonra gerçekleştirileceğini belirten Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yeni çarşıda 74 iş yeri ile 96 konutun yer aldığını ifade etti.

"2. ETAP 407 KONUT ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

İkinci rezerv alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Ulutaş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akçadağ genelinde hızlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2. Etap 407 konut çalışmalarında ise sona gelindiğini vurguladı.

"2025 YILI SONUNDA 4 BİN 800 KONUTUN TESLİMATI YAPILACAK"

Ulutaş, 64 mahalle de inşa çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 4 bin 800 kalıcı konutun ise 2025 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.