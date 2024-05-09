Deprem tatbikatı sırasında düşen AFAD çalışanı yaralandı

Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesinde AFAD çalışanları, öğrencilerin de izlediği deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Bu sırada, AFAD ekibinden Y.Ç. bağlı bulunduğu halatın henüz belirlenemeyen nedenle kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan Y.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, halatın kopması ve AFAD çalışanı Y.Ç'nin düşmesi yer alıyor.

Bu arada, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

Kaza geçiren personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul ilimizin Bakırköy ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen tatbikat sırasında, halat üzerinde çalışma yürüten AFAD personelimiz bir kaza geçirmiştir. Tedbir amacıyla sağlık kontrolleri yapılan arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

