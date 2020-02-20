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Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Manisa'daki depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Sözbilir 'Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması, bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir' dedi.

AA20 Şubat 2020 Perşembe00:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 00:19

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

MANİSA'DA 32 DİRİ FAY SEGMENTİ VAR

Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

O FAY 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMİ ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP

Bu depremlerin sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anda Gelenbe fayı ile Soma-Kırkağaç fayı arasındaki bölümlerde kırılmalar gerçekleşiyor ama Gelenbe fayının kendisi bir bütün olarak duruyor. O fay 6,9 büyüklüğünde bir depremi üretme potansiyeline sahip. O faya doğrudan bir enerji aktarılırsa iyi bir sonuç çıkmayabilir. Şu anda öyle bir gidişat görmüyoruz ama bu olası bir şey." dedi.

MANİSA'DAKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?

Hasan Sözbilir, bölgede daha önce yıkıcı depremler yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda 5, 4 ve 3 şiddetinde gelişen depremler aslında geçmişte daha yıkıcı bir şekilde çalışmış. Şu an çok sayıda deprem fırtınası yaşanması, birden fazla fayın birbirini kırarak enerjiyi boşaltması bizim için yaşamsal anlamda daha büyük bir depremin önleyicisi olarak bir artı olabilir."

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