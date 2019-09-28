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Deprem ve afet sonrası hayat kurtaran çanta: 'Afet çantası'

Erzurum'da AFAD ekipleri, deprem ve afet sonrası hayatta kalmak için bulundurulması gereken 'afet çantası' hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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Dev afet çantasıyla çocuklara dikkat çeken eğitim
 
Erzurum'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hazırladıkları dev afet ve acil durum çantasıyla gittikleri ilkokuldaki öğrencilere deprem ve afet sonrası hayatta kalmak için bulundurulması gereken yaşam malzemelerinin bulunduğu "afet çantası" hakkında eğitim verdi.
 
Erzurum AFAD ekipleri, öğrencilerde deprem ve afet bilincine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları dev afet ve acil durum çantası ile Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu'na geldi.
 
Okuldaki sınıflara dev çanta ile giren ekipler, öğrencilere önceden hazırlanıp deprem ve afetler sonrası bulundurulması gereken, içinde su, yaşam malzemesi ile temel sağlık malzemelerinin de bulunduğu afet çantasını tanıtıp bilgi verdi.
 
Daha sonra dev çantayı okul bahçesine indirip teneffüse çıkan öğrencilere içindekiler konusunda bilgi ve eğitim veren ekipler, okula afet çantası hediye etti.
 
Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının AFAD Başkanlığı uhdesinde "afetlere hazır okul" projesi kapsamında, her ay düzenli olarak afetlerin bir temasını kentteki okullarda işlediklerini söyledi.
 
Bu kapsamda öğrencilere "afet çantası" eğitimi verdiklerini anlatan Karslı, "Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 4. sınıfındaki öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla afet çantamız ve içindekilerle ilgili bilgiler verip, okullarımıza hediye ediyoruz. " dedi.
 
Karslı, deprem ve afetlere he an hazır olmak gerektiğini vurgulayarak bilinçli toplum yetiştirmeyi amaçladıklarını aktararak "Temennimiz afet olmasın, bizim görevimiz her an afet olacak gibi öğrencilerimizi, gençler ve insanımızı afetlere hazırlamak ve bu bilinci toplumda oluşturmak. Dev çantadaki amacımız ise öğrencinin ve kamuoyunun dikkatini biraz daha çekmek. Eğitim kapsamında 10 okulumuza bu çantalardan hediye edip öğrencilere bilgiler veriyoruz." dedi.
 
Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç da okullarda düzenlenen afet bilinci eğitimlerini desteklediklerini ifade ederek "Ülkemiz doğal afet riskine oldukça açık coğrafyada yer almakta. Toplumumuz da bu coğrafyada yaşama kültürünü ve bilincini oluşturmak durumunda. AFAD ekiplerinin verdikleri eğitimler çok önemli. Çocuklarımızı bu eğitimler ile donattıkları için öğrencilerimiz adına yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 
Öğrencilerden Zeynep Cemre Kahveci ise "Bugün çok güzel bilgiler edindik, afet çantası eğitimi aldık. Deprem ve afetler sonrası kullanmak için önceden hazırladığımız içinde temel yaşam ve sağlık malzemeleri bulunan bir afet çantamız olmalı. Burada öğrendiklerimi evde anne ve babama anlatacağım." dedi.

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