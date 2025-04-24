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Deprem yalanına DMM engeli! Yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi

Bazı sosyal medya hesaplarından “23 Nisan'da yaşanan Silivri merkezli İstanbul depremi esnasında kaydedildi” başlığıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
Deprem yalanına DMM engeli! Yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu tespit edildi
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak, "23 Nisan'da yaşanan Silivri merkezli İstanbul depremi esnasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Videodaki görüntülerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu videonun İstanbul depremiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ve geçtiğimiz yıllarda da farklı iddialarla sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

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