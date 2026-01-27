İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Depremde 10 kişiye mezar olmuştu: Ersel 2 Apartmanı davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı Ersel 2 Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin, 5 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

27 Ocak 2026 Salı 14:57
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B. ile Y.K. hakkında 8 yıl, 10 ay ve 20'şer gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi M.K. hakkında beraat kararı veren heyet, 2025 yılının Mart ayında vefat eden müteahhit H.H.K. hakkında ise hüküm kurmadı.

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde yıkılan Ersal 2 Apartmanı'nda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar fenni mesul, statik proje müellifi ve müteahhit H.H.K. dönemin belediye görevlileri A.Ö, M.B, Y.K, İnşaat Mühendisleri Odası'nda vize yapan M.K, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

