Depremde 2 kişi can vermişti: Kubilay Apartmanı davasında hapis cezası

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan katıldı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar, teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan Alim Erdoğan, depremde yıkılan binaya ilişkin herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mevzuata aykırı bir işleme imza atmadım. Mütalaayı reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Beyanı alınan diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için tekrar süre talep etti.

Müşteki avukatları ise sanıkların "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunmasının alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Murat Helete'yi 7 yıl 6 ay, Alim Erdoğan'ı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar Abdullah Sancar ve Mehmet Gülaç'ın ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adana'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet Gülaç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve büro personeli Abdullah Sancar hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.