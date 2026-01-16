İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2864
  • EURO
    50,2666
  • ALTIN
    6384.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde 26 kişi can vermişti: Yağmur Apartmanı davası ertelendi
Güncel

Depremde 26 kişi can vermişti: Yağmur Apartmanı davası ertelendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Depremde 26 kişi can vermişti: Yağmur Apartmanı davası ertelendi
ABONE OL

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan mimar M.D. ile avukatlar ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisleri A.E.Ç, E.K, G.S, M.K, M.Y, proje mühendisi M.K. ile haklarında sonradan dava açılan eski Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcıları M.S, A.K, dönemin belediye çalışanları inşaat teknikerleri K.K, M.H.K, mimar M.A, harita mühendisi N.Y, harita ve kadastro teknikeri N.B, imar ve şehircilik müdür vekilleri H.G. ve M.Y. K, yapı iskan sorumlusu B.B. ise duruşmaya katılmadı.

Mimar M.D, savunmasında, o dönemin yönetmeliğine uygun şekilde inşa ettiği binada sonradan oynamalar yapıldığını öne sürdü.

Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 6 katlı Yağmur Apartmanı yıkılmış, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.