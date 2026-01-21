İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Depremde 27 kişi can vermişti: Ergün Apartmanı davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 17:22
Depremde 27 kişi can vermişti: Ergün Apartmanı davasında karar çıktı
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan ve 27 kişinin yaşamını yitirdiği Ergün Apartmanı'na ilişkin görülen davada yargılama süreci tamamlandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan sanıklar hakkında hapis cezaları ve beraat kararları açıklandı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, binanın müteahhidi İ.G. ile fenni mesulü B.B. hakkında 13 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti. Kararla birlikte bu iki isim için tutuklama ve yakalama emri çıkarılırken, duruşma salonunda hazır bulunan sanık B.B. mahkeme heyetinin hükmü sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada yargılanan diğer sanıklardan B.Ö. 13 yıl 9 ay, Y.E. ise 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası alırken, mahkeme bu sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Dönemin belediye görevlileri B.S., D.Ö. ve A.Ö. için de sorumlulukları çerçevesinde 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Belediye görevlileri hakkındaki bu cezalar için de hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yoluna gidildi. Diğer yandan sanık koltuğunda oturan M.G., B.A. ve H.A. hakkında yapılan değerlendirmeler neticesinde, üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine hükmedildi.

SAVUNMADA "2020 ELAZIĞ DEPREMİ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Duruşma süresince sanık avukatları tarafından mahkemeye sunulan belgeler, facianın arka planına dair önemli iddiaları gündeme getirdi. Savunma tarafı, 2020 yılında yaşanan Elazığ merkezli depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hazırladığı hasarlı binalar listesinin ilgili belediye ve kaymakamlığa iletildiğini belirtti. Ergün Apartmanı'nın da bu listede yer aldığını ifade eden avukatlar, binanın durumunun resmî kurumlarca bilindiğini savunarak müvekkillerinin olaydaki hukuki sorumluluğunun (illiyet bağı) kesildiğini öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, bu savunmalara rağmen teknik ve idari sorumluluğu bulunan sanıklar hakkında cezai yaptırım uygulanmasına karar verdi.

27 can kaybı ve 21 yaralanma ile sonuçlanan Ergün Apartmanı faciasında verilen bu kararlar, deprem davalarında emsal teşkil edebilecek nitelik taşıyor.

