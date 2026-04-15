  Depremde 3 kişi can vermişti: İdris Efendi Apartmanı davasında karar
Depremde 3 kişi can vermişti: İdris Efendi Apartmanı davasında karar

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Billurkent Sitesi İdris Efendi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar açıklandı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:02
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan A.A. ile farklı bir dosyadan tutuklu olan B.B. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, binanın ikinci depremde yıkıldığını belirterek bunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, binanın yapımında ve projelerin onaylanmasında sorumluluğu bulunan B.B. ile M.U.S'ye 5 yıl 6 ay 20 gün, dönemin belediye görevlileri A.A, M.B, A.Ö, M.H.B ile V.Ş'ye 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verdi.

Heyet, D.D, A.D. ile J.S'nin ise beraatine hükmetti.

