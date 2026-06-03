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Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Afan Apartmanı davası ertelendi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Afan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 14:03 - Güncelleme:
Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Afan Apartmanı davası ertelendi
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık M.B.A'nın binanın yapımıyla ilgili evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığına dair iddialarına ilişkin kurumlara yazı yazılarak ıslak imzalı evrakların mahkemeye gönderilmesine, gelen evrakların ise incelenmek üzere Kayseri Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

DAVA SÜRECİ

Afan Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin binanın yapımından sorumlu fenni mesul M.T. ve statik proje müellifi M.B.A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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