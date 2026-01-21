İSTANBUL 9°C / 6°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Güncel

Depremde 4 kişi can vermişti: Şahika Sitesi davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Sitesi B Blok Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 15:17
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müteahhit N.O. ve M.U.S.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklama ile yakalama kararı çıkarılmasına, belediye görevlileri M.B, A.Ö. ve M.H.B. hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, kooperatif yöneticisi F.Y. hakkında 5 yıl hapis cezası verilmesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına, H.K.'nın beraatine karar verdi.

