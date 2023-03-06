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Depremde 7 akrabasını kaybetti: İkinci sarsıntıyla birlikte bütün ev üzerimize yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde 2 torunu, 2 yeğeni, damadı ile damadının anne ve babasını kaybeden kadın, yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışıyor.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Depremde 7 akrabasını kaybetti: İkinci sarsıntıyla birlikte bütün ev üzerimize yıkıldı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde vatandaşların yardımıyla enkazdan 1 saat sonra kurtarılan ve vücudunda kırıklar bulunan 63 yaşındaki Emine Mısri'nin tedavisi, Sivas Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sürüyor.

Suriyeli Emine Mısri, AA muhabirine, deprem günü Kilis'te yaşayan kızı, yeğenleri, damadı ve dünürlerinin misafir olarak evlerinde bulunduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın birinci katında yaşadıkları evin depremde yıkıldığını ifade eden Mısri, yaşadıklarını ömrü boyunca unutmasının mümkün olmayacağını belirtti.

- "İKİNCİ SARSINTIYLA BİRLİKTE BÜTÜN EV ÜZERİMİZE YIKILDI"

Gece büyük bir gürültüyle uyandığını dile getiren Mısri, "Sarsıntıyı ilk hissettiğimizde uyandık, ikinci sarsıntıyla bütün ev üzerimize yıkıldı." dedi.

Depremden eşinin, kızının ve bir torununun yara almadan kurtulduğunu anlatan Mısri, "Oğlum ve eşinin de kırıkları vardı, 4 yaşındaki torunum çok şükür yaralanmadı." diye konuştu.

Mısri, enkaz altında geçirdiği 1 saatte çok korktuğunu dile getirerek, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

Ayağında ve kolunda kırıklar bulunan Mısri, "Tedavi sürecimde benimle yakından ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Genel cerrahi servisi sorumlu hemşiresi Halime Can ise kolunda ve ayağında kırıklar bulunan Mısri'nin ameliyatının başarıyla gerçekleştiğini, tedavisinin ise devam edeceğini söyledi.

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