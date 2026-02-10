İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6338
  • EURO
    52,0111
  • ALTIN
    7081.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde 77 kişi can vermişti: Serin-2 Apartmanı davası ertelendi
Güncel

Depremde 77 kişi can vermişti: Serin-2 Apartmanı davası ertelendi

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 1'i müteahhit 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık avukatının talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

AA10 Şubat 2026 Salı 13:35 - Güncelleme:
Depremde 77 kişi can vermişti: Serin-2 Apartmanı davası ertelendi
ABONE OL

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç, binanın statik proje müellifi Cihan U. ve bina fenni mesulü Ekrem B. katılmazken, bazı mağdur ve sanık avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Nasir Ç'nin avukatı, müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararının kaldırılmasını talep etti.

Mağdur avukatı ise yurt dışına çıkan bazı şüphelilerin bir daha dönmediğini ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek, söz konusu talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık avukatının talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projesine onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.