  • Depremde 87 kişi can vermişti: Hünkar Apartmanı davası ertelendi
Güncel

Depremde 87 kişi can vermişti: Hünkar Apartmanı davası ertelendi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hünkar Apartmanı'nda 87 kişinin ölümüne ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık F.İ., tutuksuz sanıklar İ.İ. ve N.B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık F.İ, binanın müteahhitliğiyle ilgisinin bulunmadığını savunarak, "İnce işlerini yaptım, eksik kalanları tamamladım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum." dedi.

Sanık İ.İ, inşaatla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü, sanık N.B. ise önceki beyanlarını yineledi.

Mahkeme heyeti, Hünkar Apartmanı'nda hayatını kaybeden ve kimlikleri sonradan belirlenen 3 kişiye ilişkin hazırlanan ek iddianameyi kabul ederek mevcut dosyayla birleştirdi.

Heyet, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

