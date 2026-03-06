İSTANBUL 14°C / 5°C
6 Mart 2026 Cuma
Güncel

Depremde 99 kişi can vermişti: Ebrar Sitesi F Blok davası ertelendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu, 7'si tutuksuz, 5'i kamu görevlisi 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6 Mart 2026 Cuma 16:37
Depremde 99 kişi can vermişti: Ebrar Sitesi F Blok davası ertelendi
ABONE OL

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, söz konusu binayla ilgili neden tutuklu olduğunu bilmediğini, binanın yapımı ve arsa alım sürecine karışmadığını, bu süreçlere ilişkin herhangi bir belgeye imza atmadığını ifade etti.

Tepebaşı ayrıca, yasaya göre bir kooperatif yöneticisinin başka bir kooperatifte yönetici olamayacağını belirterek, bir binanın garanti süresinin 15 yıl olduğunu, söz konusu yapıların bu süreyi aştığını ve zaman aşımına uğradığını savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Popüler Haberler
