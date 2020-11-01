Depremde ağır hasar alan 26 bina acil yıkılacak

AA 01 Kasım 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 14:33

Fuat Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremin gerçekleştiği andan itibaren çalışmaların, İzmir Valiliği ve AFAD'ın koordinasyonunda 26 farklı grupta sürdüğünü belirtti.

Hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi veren Oktay, "Şu ana kadar ne yazık ki dün en son açıkladığımız 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybetmiş durumdayız. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz."

Fuat Oktay, depremde yaralanan 58 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu da dile getirdi.

Artçı depremlerin devam ettiğini kaydeden Oktay, "Bu çekinmemiz, korkmamız gereken bir şey değil. Tam tersi, artçı depremler ne kadar yoğun ilk sıralarda devam ederse, o kadar hızlı bir şekilde normale döneceğimizin bir işaretidir bu." ifadelerini kullandı.

- Hasar tespit çalışmaları

Hasar tespit çalışmalarına değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Toplam 1238 binada çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda toplam 23 bin 807 bağımsız bölümümüz, dairemiz var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda bu sayı 365'tir. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız,1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 hasarsız binamız var. Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız. Seferihisar'da hamdolsun herhangi ne yıkık ne ağır ne de orta hasarlı binamız yok. Toplamda şu ana kadar tespit edilen rakamları sizlerle paylaşıyorum. 6 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 de az hasarlı binamız var. 837 de toplamda hasarsız bina tespit edilmiş."

Oktay, yoğun şekilde devam eden hasar tespit çalışmalarını 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz, hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." dedi.

- "Arama kurtarma ekibimiz, yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar"

Şu ana kadar arama kurtarma faaliyetleri yapılan 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"8 binada da çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştik. Bunlar; Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı burada iki binamız var, Rıza Bey, Apartmanı, Yılmaz Erdek Apartmanı, Barış Sitesi orada da 2 binamız var. Bu 6 alanda, 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, son derece profesyonel şekilde belki dünyanın en profesyonel ekipleri ama profesyonelliğin ötesinde yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar. Şu anda da toplamda 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz 8 binada çalışmalarını sürdürüyor."

Oktay, Seferihisar'da oluşan kısmi tsunami nedeniyle 19 teknenin battığını, 23 tekne ve 1 kara aracının da ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte meydana gelen depreme ilişkin arama kurtarma çalışmalarında araç ve personel noktasında sıkıntı olmadığını kaydetti.

Zarar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Gerek eşyalarını tamamen kaybetmiş vatandaşlarımıza yönelik gerekse hasarlı olup da kısmen eşyalarında zarar bulunan vatandaşlarımıza dönük orada yardımlarımız devam ediyor. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bunun akabinde de yardımların nasıl olacağını da açıklamış olacağız. Yine kira yardımlarımızın devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamışlardı. Burada yıkılan binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük, ağır hasarlı binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük kira yardımlarımız ve taşınma giderlerine ilişkin yardımlarımız olacaktır. Vatandaşlarımızın rahat olmasını, bu eşya ve taşınma konusunda fazla sıkıntı yaşatmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Oktay, barınma ve beslenme konusunda da herhangi bir sıkıntının olmadığını vurguladı.

"Barınmada yurtlarımız açık durumda. Spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz, yaklaşık 7000 kapasiteli, buna ilaveten çadırlarımızda çalışmalar devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 21 bin kişi barınma kapasitesine sahip. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlanmıştır. Bu çadırlarda barınan kişi sayısı 2 bin 685'tir. Buna ilaveten de yine biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımızla ilgili çok hızlı şekilde konteyner alanlarını oluşturuyoruz, oluşturmaya başladık. 3 konteyner merkezi için yer belirleme çalışmalarımızda ön tespitler yapılmıştır."

- "6 ilçede de koordinasyon merkezlerinin kuruldu"

Yeteri kadar battaniye ile mutfak ve uyku setlerinin bölgeye sevk edildiğini kaydeden Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi dışında 6 ilçede de koordinasyon merkezlerinin kurulduğu bilgisini paylaştı.

Oktay, ilk etapta 24 milyon liralık kaynağın İzmir'e aktarıldığını ifade ederek, enerji hatlarıyla ve doğal gazla ilgili sıkıntı bulunmadığını, hasarlı binalar hariç tüm binalara elektik ve doğal gaz verildiğini söyledi.

Bayraklı'da Aile ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu binada hasar tespit edildiğini aktaran Oktay, bu nedenle bu mahkemelerin hizmetlerini yeni yerlerinde sürdüreceğini bildirdi.

Oktay, depreme ilişkin çalışmalar sırasında salgınla da mücadele verildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Depremin yaralarını sararken bir başka konuda bizim bir açık oluşturmamamız gerekiyor. Baştan beri 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle temizlik, maske ve mesafe konusunu biliyoruz. Özellikle enkaz alanlarında mesafenin korunmasıyla alakalı bunun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Yeni vaka sayısının olmaması, yeni can kayıplarının oluşmaması açısından da özellikle bu alanda hassasiyetimizin devam etmesini öncelikle heyetimizden, çalışma ekiplerimizin tamamından ve yine tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum."

- "Yapısal olarak afetlere hazır olma zorunluluğumuz var"

Oktay, afet yönetiminde Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve birikime güvendiklerini vurgulayarak, "Her afet döneminde hatırlatıyoruz ama asıl afetlerden sonra çok daha buna odaklanmamız gerekiyor, İzmir'de bunu bir kez daha gördük; öldüren deprem değil, öldüren binalar. Yönetmeliklere göre, yaptığımız teknik çalışmalara göre, hazırlıklarımıza göre, gerek zemin etütleri gerekse binanın teknik çalışmaları tamamlandığında, aslında kendimize, ailemize, çocuklarımıza son derece güvenli bir alan sağlamış olacağız. Aksi takdirde çocuklarımızın mezarını kendi elimizle yapmış oluyoruz. Afetlerden önce afetleri önlemek zorundayız." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında çok iyi durumda olunduğunu kaydeden Oktay, "Şimdi bizim hedefimiz; özellikle afetlerden önce, yapısal olarak afetlere hazır olma zorunluluğumuz var. Türkiye bir deprem bölgesi, yeni depremler olacak mı şeklindeki tartışmaları bırakıp, biz bu depreme hazırlıklı oluruz ki yıkım olmasın, canlarımız kaybolmasın, sevdiklerimizi kaybetmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı da diledi.