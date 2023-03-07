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Depremde binası hasar gören Siverek Belediye meclisi toplandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da binası ağır hasar alan Siverek Belediyesi meclisi, konferans salonunda toplandı.

AA7 Mart 2023 Salı 17:04 - Güncelleme:
Depremde binası hasar gören Siverek Belediye meclisi toplandı
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Dicle-Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve Kültür Merkezi konferans salonundaki mart ayı olağan meclis toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Dolaş, AA muhabirine, 11 ilin etkilendiği afette yaşanan can kayıpları nedeniyle üzüntülü olduklarını dile getirdi.

Siverek'te de birçok yapının hasarlı ve yıkılması gerektiğini anlatan Dolaş, "Maalesef belediyemiz de bu depremde büyük hasar gördü. Kolon ve kirişlerde ciddi patlamalar var, yani kullanılamaz durumda." dedi.

Dolaş, belediye tarihinde ilk defa meclis toplantısının farklı bir yerde yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim için gerçekten farklı oldu, hüzünlü bir toplantı düzenledik. Hüzün ve yastayız, yüreğimiz yanıyor. Belediyemiz kullanılamaz durumda ancak hayat devam ediyor. Ki, bazı kararların alınması gerekiyor. Bu kararları alabilmek için meclisimizi topladık. Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşımızın kısa sürede başını sokacağı eve sahip olmasını ve biz de modern ve sağlam binada hizmet vermeyi arzuluyoruz."

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