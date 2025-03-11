Depremde çökme yapmıştı! Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesinde çalışmalar sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi olan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Depremde çökme yaşanan İskenderun sahilinde bir yandan kot yükseltme çalışmaları sürerken, diğer yandan zemin iyileştirme işlemleri tamamlanıyor.

Depremde yer yer 80 santimetreye kadar çökmelerin meydana geldiği Hatay'daki İskenderun Sahili'nde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 28 Aralık 2024'te katıldığı törenle "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" hayata geçirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yürüttüğü proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil şeridinde, 304 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Sosyal donatı alanlarının inşa edileceği projede, doğal doku korunarak yeşil alanlar artırılacak, vatandaşların sahilden daha çok istifade etmesi sağlanacak.

Sahilde, vatandaşların talebi doğrultusunda bölgede taşkını önlemek amacıyla yapılan tahkimat duvarının yerine kot yükseltme çalışması yürütülüyor. Bu sayede vatandaşların denizden daha fazla faydalanması sağlanacak. Yükseltme işlemiyle birlikte taşkın riskinin ortadan kaldırılacağı kıyı bandı boyunca, yürüyüş ve bisiklet yolları da inşa ediliyor.

İskenderun Sahili'nde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesislerle seyir terası da yer alacak. Proje alanının yüzde 50'den fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek. Proje kapsamında Atatürk Meydanı da yenilenecek. Meydanda yöresel taşlar kullanılacak. Sergi alanlarının da yer alacağı meydan, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"HALKIMIZA EŞSİZ BİR SEYİR KEYFİ SUNACAK"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, "İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARIN DENİZLE TEMASI ARTACAK"

Sahildeki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten TOKİ İnşaat Uzmanı Hüseyin Tuygar da ilk etapta hasarlı yapıların söküldüğünü, ardından zemin iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Tuygar, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şu anda fore kazık ile zemin yükseltme ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Bunların dışında iskele iyileştirilecek, etrafına amfi şeklinde oturma alanları yapılacak. Camdan bir seyir terası planlanıyor. Yer yer kot yükseltmeleriyle gün batımı seyir alanları tasarlandı. Bunlarla birlikte vatandaşların denizle olan teması artırılmış olacak. Alanımızın yüzde 50'den fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Proje tamamlandığında İskenderun Sahili'nin doğal yapısını bozmadan eski güzel günlerine yeniden kavuşturmayı hedefliyoruz."