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Güncel

AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

7 Şubat 2023 Salı 15:46 - Güncelleme:
AK Parti Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Adıyaman'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

Acı haberi AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuz paylaşımında 'AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YAKUP TAŞ KİMDİR?

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu. Baba adı Ali, anne adı Rabiahan'dır.

İş adamı olan Taş, 2002,2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Taş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

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