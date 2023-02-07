Depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı? Son dakika deprem haberleri: Kaç bina çöktü?

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Peki depremde hangi ilde kaç bina yıkıldı? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya'da kaç bina çöktü? İşte AFAD'ın açıkladığı rakamlara göre yıkılan bina sayısı

DEPREMDE HANGİ İLDE KAÇ BİNA YIKILDI?



Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,7'lik deprem sonrası Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem daha oldu. Her iki deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken binlerce bina yıkıldı.

AFAD, Depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var. Teyitlenmiş yıkılan bina sayısı 5 bin 775." dedi.

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