Depremde hasar alan cami yeniden inşa edildi

Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken bir çok yapı zarar gördü. Zarar gören yapıların içinde 22 cami yer aldı.

Kimi tamamen yıkılan kimi ağır hasar alarak yıkılan camilerin yerine yenilerinin yapılması için bölge vatandaşlarında desteği ile harekete geçildi.

Yıkılan camilerin içinde yer alan Pırpır Köyü Cami de Düzce Valiliği ve vatandaşların desteği ile yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Caminin açılışına Vali Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve protokol üyeleri katıldı.