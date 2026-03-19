Depremde hasar almıştı: 161 yıllık yeniden ayağa kaldırıldı

6 Şubat depremleri Güneydoğu Anadolu'nun pek çok tarihi yapısını yerle bir etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Osmanlı dönemi eseri Dervişiye Camisi de ağır hasar alan yapılar arasında yer aldı. Uzun süren titiz restorasyon çalışmaları sonucunda 161 yıllık cami, orijinal mimarisine kavuşarak yeniden cemaatini ağırlamaya hazırlanıyor.

1865 YAPIMI DERVİŞİYE CAMİSİ'NİN ÇATISI VE MİNARESİ DEPREMDE YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 1865 yılında inşa edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2016'da restorasyonu yapılan Dervişiye Camisi'nin çatısı ile minaresi depremde yıkıldı.

ORİJİNAL MİMARİ KORUNARAK CAMİ AYAĞA KALDIRILDI

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan 161 yıllık camide çalışmalar tamamlandı.

Orijinal mimarisine sadık kalınarak restorasyonu yapılan cami, yarın bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.