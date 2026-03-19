İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3258
  • EURO
    50,8511
  • ALTIN
    6653.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Depremde hasar almıştı: 161 yıllık yeniden ayağa kaldırıldı
Güncel

Depremde hasar almıştı: 161 yıllık yeniden ayağa kaldırıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde çatısı ve minaresi yıkılan 1865 yapımı Dervişiye Camisi, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda orijinal Osmanlı mimarisine sadık kalınarak yeniden inşa edildi ve bayram namazıyla cemaatini ağırlayacak.

AA19 Mart 2026 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Depremde hasar almıştı: 161 yıllık yeniden ayağa kaldırıldı
ABONE OL

6 Şubat depremleri Güneydoğu Anadolu'nun pek çok tarihi yapısını yerle bir etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Osmanlı dönemi eseri Dervişiye Camisi de ağır hasar alan yapılar arasında yer aldı. Uzun süren titiz restorasyon çalışmaları sonucunda 161 yıllık cami, orijinal mimarisine kavuşarak yeniden cemaatini ağırlamaya hazırlanıyor.

1865 YAPIMI DERVİŞİYE CAMİSİ'NİN ÇATISI VE MİNARESİ DEPREMDE YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 1865 yılında inşa edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2016'da restorasyonu yapılan Dervişiye Camisi'nin çatısı ile minaresi depremde yıkıldı.

ORİJİNAL MİMARİ KORUNARAK CAMİ AYAĞA KALDIRILDI

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan 161 yıllık camide çalışmalar tamamlandı.

Orijinal mimarisine sadık kalınarak restorasyonu yapılan cami, yarın bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

  • Dervişiye Camisi
  • İslahiye
  • deprem restorasyonu
  • Gaziantep Vakıflar
  • Osmanlı mirası

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.