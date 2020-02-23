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Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.

AA23 Şubat 2020 Pazar18:11 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 18:11

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Başkale ekipleri, Özpınar Ortaokulu bahçesinde biriken karları temizleyerek alanı hazır hale getirdi.

Daha sonra AFAD ve Kızılay'a ait tırlarla mahalleye getirilen çadırlar, Jandarma ve güvenlik korucularının da yardımıyla temizlenen alana kuruldu.

Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çadırların kurulmasını bekleyen depremzedelere sıcak yemek dağıttı. Ekipler, battaniye ve diğer ihtiyaçların karşılanması için tespitlerini sürdürüyor.

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