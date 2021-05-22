İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapıyordu... Feci son
Güncel

Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapıyordu... Feci son

Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 07:43 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 07:43
ABONE OL

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kablo hırsızlığı yapmak istediği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dedebaşı Mahallesi'ndeki, geçen yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya gelen U.S. (34), buradaki kabloları kesmek istedi.

Elektrik akımına kapılan U.S, binanın önündeki boşluğa düşerek ağır yaralandı. Binanın bekçisi ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan U.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. U.S'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ve elektrik firması yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan U.S'nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.