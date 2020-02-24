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Depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Başkale Merkez Camii'ne getirildi. Yapılacak cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi09:39 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:39

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlenecek. En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

Merkez Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenecek törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi. Tören sonrası hayatını kaybeden 9 kişi, köylerinde toprağa verilecek. Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin taburcu edildiği, 27 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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