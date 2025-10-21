İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,974
  • EURO
    48,8181
  • ALTIN
    5755.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde hurdaya dönen araçlar “proje araç” diye satılmış! Lüks dolandırıcılık ağına 11 ilde darbe
Güncel

Depremde hurdaya dönen araçlar “proje araç” diye satılmış! Lüks dolandırıcılık ağına 11 ilde darbe

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda 72 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını 'change' yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlendi.

AA21 Ekim 2025 Salı 10:06 - Güncelleme:
Depremde hurdaya dönen araçlar “proje araç” diye satılmış! Lüks dolandırıcılık ağına 11 ilde darbe
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "M3" kod isimli şüpheli F.M'nin elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin özellikle BMW marka "M" model otomobiller üzerinde sahtecilik yaptığı belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada, suç örgütünün 50 eylem gerçekleştirdiği ve 72 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

"PROJE ARAÇ" ADI ALTINDA SAHTE UYGUNLUK BELGELERİ DÜZENLENDİ

Örgüt üyelerinin depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını "change" yöntemiyle yurt dışından getirilen araçlara uyarlayarak, bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlediği belirlendi. Araçlar orijinalmiş gibi gösterilip vatandaşlara satılarak "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı anlaşıldı.

"Change" yapılan 50 araçtan 43'ü ele geçirilirken, araçlarda yapılan bilirkişi incelemesinde de sahtecilik tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu, 5 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • change
  • change araç
  • anadolu cumhuriyet başsavcılığı
  • operasyon
  • suç örgütü
  • dolandırıcılık

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.