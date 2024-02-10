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Depremde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik arttı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kısmen hasar gören ve tadilat çalışmalarının ardından faaliyete geçen Tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Depremde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik arttı
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Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş yemenicilik, kalaycılık gibi mesleklerin icra edildiği tarihi çarşıda hareketlilik arttı.

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan iş yerlerinde de esnaflar faaliyetlerini sürdürüyor.

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