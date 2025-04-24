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İstanbul Valisi Gül'den depremde yaralanan vatandaşlara ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 07:44 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den depremde yaralanan vatandaşlara ziyaret
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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Gül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN DEPREMLE İLGİLİ MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük deprem bekleniyor" şeklindeki manipülatif sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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